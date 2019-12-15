На Колпинском шоссе водитель сбежал с места ДТП

На Колпинском шоссе перед въездом на виадук в Санкт-Петербурге вечером, 14 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись ВАЗ и иномарка.

«ВАЗ выезжал со двора на Планерную, убедившись, что пропускают с встречного направления, выехал на дорогу, но получил удар от второго участника ДТП на «Вольво», выполнявшего манёвр по обгону автомобилей, остановившихся пропустить ВАЗ, по полосе своего встречного направления», — рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы сообщают, что виновник ДТП оставил свою машину на месте аварии. Также они рассказывают, что в аварии никто не пострадал.

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