Иномарка влетела в Chevrolet, который сбил пешехода на КАД

Chevrolet сбил пешехода, который перебегал КАД. Оказалось, что в машину марки Chevrolet врезалась «Нива», а до этого момента Chevrolet стоял на «аварийке».

Данное ЧП случилось 14 декабря. О произошедшем сообщили очевидцы в Сети.

На кадрах с видеорегистратора заметно. что «Нива» врезался в машину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно коммунальная авария оставила без какого-либо водоснабжения четыре тысячи жителей Мурино. На месте работали сотрудники аварийных служб. Проживающим в отключенных от водоснабжения домах подвезли бесплатную питьевую воду.