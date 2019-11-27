Без воды остались около четырех тысяч жителей Мурино

В Мурино Всеволожского района Ленинградской области произошла коммунальная авария, результатом которой стало отключение воды в нескольких домах.

Как сообщили в местной администрации, в результате коммунальной аварии на трубопроводе, водоснабжение был отключено в 17-ти домах, в которых насчитывается порядка четырех тысяч жильцов. Инцидент произошел вечером во вторник, 26 ноября.

На месте работали сотрудники аварийных служб. Проживающим в отключенных от водоснабжения домах подвезли бесплатную питьевую воду.

Подачу воды в домах частично восстановили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЖК «Ласточкино гнездо» прорвало трубу с кипятком. Весь третий этаж дома ушел под воду, а гипсокартон в общем коридоре придется, скорее всего. менять.