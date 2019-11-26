В ЖК «Ласточкино гнездо» прорвало трубу с кипятком

В ЖК &#171;Ласточкино гнездо&#187; прорвало трубу с кипятком
Фото: https://vk.com/spb_today

Весь третий этаж дома ушел под воду, а гипсокартон в общем коридоре придется, скорее всего. менять.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем рассказали жители комплекса в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что коммунальная авария случилась на третьем этаже дома – там прорвало трубу с горячей водой. Коммунальщики уже прибыли на место происшествия и меняют трубу, сообщает «Фонтанка». После того, как все подсохнет, предстоит также менять гипсокартонную обшивку.

Напоминаем, что ЖК «Ласточкино гнездо» сдали в эксплуатацию четыре года назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что озеро Бритумля в Ленобласти вышло из берегов и затопило дорогу к деревне. Работники дорожных служб пока не стали ограничивать движение на трассе, однако снабдили аварийный участок сигнальными вешками.

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В ЖК «Ласточкино гнездо» прорвало трубу с кипятком
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