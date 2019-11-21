Озеро Бритумля в Ленобласти вышло из берегов и затопило дорогу к деревне

Озеро Бритумля в Ленобласти вышло из берегов и затопило дорогу к деревне
Контролирует состояние трассы Лодейнопольское ДРСУ. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

В Ленобласти дорожные службы реабилитируют трассу возле деревни Замошье. Озеро Бритумля разлилось на подъезде к населенному пункту Селиваново, отрезав путь к нему.

Подтопление произошло в четверг, 21 ноября. Специалисты учреждения «Ленавтодор» предупредили автомобилистов о сложностях на участке, протяженностью около двухсот метров, и посоветовали использовать объездные маршруты. На данный момент уровень воды на дороге равен 12 сантиметрам.

Работники дорожных служб пока не стали ограничивать движение на трассе, однако снабдили аварийный участок сигнальными вешками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенний паводок в Тихвине затопил шесть домов. Уровень воды в городе поднялся до 4,6 метров, превысив допустимую норму на десять сантиметров. Кроме того, пострадали дома в поселениях Мелегежское и Цвылевское, а также в деревне Ялгино.

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Озеро Бритумля в Ленобласти вышло из берегов и затопило дорогу к деревне
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