Шесть домов в Тихвине затопило из-за паводка

Шесть домов в Тихвине затопило из-за паводка
Пострадавший от паводка дом. Фото: vk.com/public147238151

Осенний паводок стал причиной затопления нескольких домов в городе Тихвин Ленинградской области. Уровень воды уже на 10 сантиметров превысил норму, поднявшись до 4,6 метров, согласно показаниям водомерного поста в районе Плаха на 14 ноября.

В результате паводка оказались затоплены жилые дома на улицах Советская, Верхне-Береговая, Ильинская, и на Советском переулке. Также пострадали дома в сельских поселениях Мелегежское и Цвылевское, а также в деревне Ялгино.

Для жителей, проживающих в попавших в зону паводков домов, сооружают деревянные мостки. Дорожное движение в зоне паводков могут временно перекрыть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Токсово из-за дачников затопило шоссе.

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Шесть домов в Тихвине затопило из-за паводка
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