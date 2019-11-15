Шесть домов в Тихвине затопило из-за паводка

Осенний паводок стал причиной затопления нескольких домов в городе Тихвин Ленинградской области. Уровень воды уже на 10 сантиметров превысил норму, поднявшись до 4,6 метров, согласно показаниям водомерного поста в районе Плаха на 14 ноября.

В результате паводка оказались затоплены жилые дома на улицах Советская, Верхне-Береговая, Ильинская, и на Советском переулке. Также пострадали дома в сельских поселениях Мелегежское и Цвылевское, а также в деревне Ялгино.

Для жителей, проживающих в попавших в зону паводков домов, сооружают деревянные мостки. Дорожное движение в зоне паводков могут временно перекрыть.

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