В Токсово из-за дачников затопило шоссе

В Токсово из-за дачников затопило шоссе
Фото: дорожный комитет правительства Ленобласти

Специалисты уже разобрались с причиной подтопления – им в этом помогла тяжелая техника.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области. Шоссе в Токсово ушло под воду, на место прибыли сотрудники Пригородного ДРСУ №1. Специалисты установили, что причиной подтопления стал засор в дренажной канале, куда сбросили огромное количество мокрого песка местные жители. Застой воды и дождь сделали свое дело – самодеятельность дачников обернулась наводнением. Дорожник пришлась вычищать песок из трубы, а также убирать незаконный съезд к одному из домов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Луге под воду ушла набережная, власти просят не беспокоиться. Администрация убеждена, что погода устроила хороший экзамен подрядчикам, которые делали набережную. Вода поднялась в реке из-за паводка в Новгородской области.

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