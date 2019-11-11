В Луге под воду ушла набережная, власти просят не беспокоиться

Администрация убеждена, что погода устроила хороший экзамен подрядчикам, которые делали набережную.
Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. О наводнении рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано в городе Луга». Люди выложили снимки, а также возмутились, что недавно приведенная в порядок набережная ушла под воду. Они переживают, что будет испорчена, а ведь на ремонт потратились десятки миллионов рублей.
«Зато каток будет отменный, если морозы будут!»,
— шутит один из комментаторов.
Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, давая комментарий 47news, заверил, что переживать не о чем. Вода поднялась в реке из-за паводка в Новгородской области. Набережная не должна пострадать, если подрядчики добросовестно выполнили свою работу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дорогах под Бокситогорском восстановили движение после наводнения.