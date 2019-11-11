В Луге под воду ушла набережная, власти просят не беспокоиться

Власти уверяют, что не о чем переживать. Фото: https://vk.com/lugasluh

Власти уверяют, что не о чем переживать. Фото: https://vk.com/lugasluh

Администрация убеждена, что погода устроила хороший экзамен подрядчикам, которые делали набережную.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. О наводнении рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано в городе Луга». Люди выложили снимки, а также возмутились, что недавно приведенная в порядок набережная ушла под воду. Они переживают, что будет испорчена, а ведь на ремонт потратились десятки миллионов рублей.

«Зато каток будет отменный, если морозы будут!»,

— шутит один из комментаторов.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, давая комментарий 47news, заверил, что переживать не о чем. Вода поднялась в реке из-за паводка в Новгородской области. Набережная не должна пострадать, если подрядчики добросовестно выполнили свою работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дорогах под Бокситогорском восстановили движение после наводнения.