На дорогах под Бокситогорском восстановили движение после наводнения

Дороги были затоплены. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Дороги были затоплены. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

С затопленных дорог под Бокситогорском ушла вода. Движение автомобилей на участках восстановлено.

«В ночь с субботы на воскресенье вода пошла на убыль, о чем дорожников проинформировали установленные вешки», — сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Временно недоступны для проезда были участки трасс «Подъезд в деревне Славково» и «Пикалево — Струги — Колбеки». Дороги затопило из-за дождевого паводка в Новгородской области. Уровень воды в реке Воложба превысил критическую отметку. В результате вода оказалась на проезжей части.

В связи с этим движение на трассах ограничили. По указанию ГКУ «Ленавтодор» ситуацию на проезжей части была взята на контроль. На месте работали патрульные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 400 спецмашин очистили дороги от последствий снегопада