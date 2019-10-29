В Ленобласти 400 спецмашин очистили дороги от последствий снегопада

В Ленобласти на борьбу с последствиями снегопада вывели 400 единиц техники, «заряженной» специальным раствором.

Как сообщили в пресс-службе дорожного комитета, дороги Ленобласти обработали песко-соляной смесью и 47 тоннами чистой соли. Во вторник от наледи очистили почти тысячу километров проезжей части и обочин в Ленобласти.

Больше всего снега выпало во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском, Приозерском и Кировском районах.

В ближайшее время в Ленобласти ожидаются температурные качели. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов, днём подниматься – до +4 градусов. Следующий снегопад, по прогнозам, пройдет 31 октября.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 28 октября в Ленобласти выпал первый снег. В связи с этим дорожники призывают водителей переходить на зимнюю резину.