Врач рассказал, как сохранить здоровое сердце

Кардиолог рассказ изданию Focus о том, как сохранить здоровье сердца. Врач считает, что для этого необходимо помнить о питании и спорте, которые должны быть регулярными.
Например, врач предложил отказаться от лифта для увеличения физических нагрузок. Также он порекомендовал добавить в рацион питания человека рыбу и овощи, а от алкоголя, курения и сладостей лучше отказаться.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что транзитом из Петербурга пытались ввезти яблоки из Польши, замаскированные под грибы. Всего 16,38 тонн свежих яблок и 2,4 тонны шампиньонов следовали из Польши в Республику Казахстан. Не соответствие нашли в маркировке и фитосанитарном сертификате. Ведомство напоминает, что ввоз на территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции запрещен.