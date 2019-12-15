Врач рассказал, как сохранить здоровое сердце

Кардиолог рассказ изданию Focus о том, как сохранить здоровье сердца. Врач считает, что для этого необходимо помнить о питании и спорте, которые должны быть регулярными.

Например, врач предложил отказаться от лифта для увеличения физических нагрузок. Также он порекомендовал добавить в рацион питания человека рыбу и овощи, а от алкоголя, курения и сладостей лучше отказаться.