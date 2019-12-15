Водитель «Тойоты» отобрал у пешехода 4 млн рублей под Петербургом

Вечером в пятницу, 13 декабря, в Ломоносовском районе Ленобласти избили и ограбили мужчину. Полиция разыскивает подозреваемого — водителя авто «Тойота Камри».

Потерпевший рассказал стражам порядка, что инцидент произошел в промышленной зоне «Пески» в Ломоносовском районе. Неизвестный ему водитель серебристой иномарки избил его и вытащил из сумки четыре миллиона рублей, после чего уехал с места происшествия, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сейчас правоохранители занимаются поиском автомобиля. Известно, что госномера зарегистрированы в Ленобласти. Согласно предварительной информации, последний раз ее зафиксировали камеры видеонаблюдения на внешнем кольце КАД в направлении от Таллинского шоссе в сторону Пулковского.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция ищет мужчину, который во время спора выстрелил из пистолета.