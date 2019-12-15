Полиция ищет мужчину, который во время спора выстрелил из пистолета

Полиция ищет мужчину, который во время спора выстрелил из пистолета
Это произошло 14 декабря. Фото:pixabay.com

Данное происшествие случилось на шоссе Лаврики. Мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Все случилось 14 декабря. По предварительным данным, во время ссоры один из мужчин достал пистолет и выстрелил несколько раз в оппонента, а после скрылся. Пострадавший мужчина был госпитализирован.
Виновника произошедшего разыскивают. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре, который тушили 11 часов. Огонь охватил ангар на улице Салова. Пожар стремительно увеличивался и занял площадь почти в 2,2 тыс. квадратных метров
больница ленобласть оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция ищет мужчину, который во время спора выстрелил из пистолета
В Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода
В гостинице Петербурга обнаружили тело пожилой женщины
Участковый рассказал о подробностях случая с матерью, собиравшейся ...
Полиция ищет подростка, укравшего ящик с пожертвованиями
На Свердловской набережной пробка: четыре автомобиля столкнулись в ДТП
Врач рассказал, как сохранить здоровое сердце
Китай отложит введение пошлин на товары из США