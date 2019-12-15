Полиция ищет мужчину, который во время спора выстрелил из пистолета

Данное происшествие случилось на шоссе Лаврики. Мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Все случилось 14 декабря. По предварительным данным, во время ссоры один из мужчин достал пистолет и выстрелил несколько раз в оппонента, а после скрылся. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Виновника произошедшего разыскивают. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.