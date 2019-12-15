Житель коммуналки избил 92-летнюю соседку в Гатчине

В Ленобласти сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого в ограблении жительницы блокадного Ленинграда.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, стражи порядка установили, что в комнату 92-летней пенсионерки зашел ее 28-летний сосед по коммунальной квартире. Мужчина силой отобрал ее продукты, мобильный телефон, 1700 рублей и некоторые личные вещи.
После его ухода потерпевшая вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Он находился неподалеку от места жительства, в Гатчинском районе Ленобласти.
Стражи порядка изъяли похищенные вещи и деньги. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уволили полицейского, который избил пенсионера.