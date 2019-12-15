Сборная России играет с Финляндией на «Газпром Арене»

В Петербурге начался хоккейный матч за Кубок Первого канала между российской и финской сборными. Игра проходит на «Газпром Арене».
Хоккейный матч стартовал в 16:00 по московскому времени. Турнир является вторым этапом Еврохоккейтура. Игра закроет соревновательную программу Кубка Первого канала.
Ранее российская сборная провела две игры, уступив шведам со счетом 3:4, а после обыграв чешскую сборную со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Оба матча проводились в столице.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал победу над Чехией в матче Кубка Первого канала.