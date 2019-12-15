Петербуржцы обнаружили усыпанное яблоками дерево на Петроградке

Петербуржцы обнаружили усыпанное яблоками дерево на Петроградке
Яблоня на Петроградской стороне. Фото: vk.com/typical_ps

Жители Петербурга рассказали в соцсетях о яблоне, которая усыпана плодами в середине декабря Петроградском районе города.

Как рассказали горожане в группе «Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]» в соцсети «ВКонтакте», на Петроградской стороне была замечена яблоня без листьев, но вся усыпанная зелеными плодами. Такое необычное явление было обнаружено во дворе Академии цифровых технологий.

Отметим, что в этом декабре в Северной столице зафиксированы температурные рекорды, причиной которого стал атлантический циклон. Так, первые две недели месяца в температура воздуха в городе держалась на 5-7 градусов выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обвалившемся участке набережной канала Грибоедова на мешках заметили кота.

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