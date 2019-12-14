На обвалившемся участке набережной канала Грибоедова на мешках заметили кота

На обвалившемся участке набережной канала Грибоедова на мешках заметили кота
Многие интернет-пользователи заметили, что, если появится необходимость, кот без проблем запрыгнет на набережную сам. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы заметили на мешках, укрепляющих обрушившийся участок набережной канала Грибоедова, котика.

Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» в субботу, 14 декабря. Неравнодушные прохожие сочли, что животное попало в беду и попытались его спасти. Однако, по словам автора публикации, коту, кажется, не очень нужна помощь, либо он испытывает сильный стресс.

При любой попытке достать его, кот прячется в щель между плитами и свободно перемещается там. Животное пугается даже света фонаря и не идет на контакт. Комментаторы посоветовали установить доску, чтобы котик мог выбраться самостоятельно.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что раньше на месте нового жилища кота был арт-объект городского художника Loketski. Он несколько раз рисовал на месте мешков медвежонка Умку, который неизменно проигрывал борьбу с коммунальщиками.

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