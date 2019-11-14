Умка вернулся на Грибоедова с плакатом, его снова уберут

На набережную канала Грибоедова вернулась работа стрит-арт художника Loketski с изображением медведя Умки. ГБУ «Мостотрест» уже заявил о намерениях снять её.

Обновленный Умка появился на набережной 14 ноября с транспарантом «Медведи не тонут». В работе использовались ткань, картон и акрил.

«При создании инсталляции ни один камень набережной не пострадал», — подчеркнул Loketski.

В «Мостотресте» о возвращении медведя уже осведомлены. В скором времени баннер будет снят, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе учреждения.

«Нам предстоит этот баннер убрать. Мы ценим работу, но на перильном ограждении в нашем городе ничего нельзя размещать. Вы, наверняка, заметили, что у нас на набережных никакой рекламы, никакой информации. Поэтому даже такие баннеры держать на перильном ограждении нельзя. Его придется снять», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 12 ноября на гранитных плитах у подмыва на набережной канала Грибоедова появился стикер с изображением медведя. В ГБУ «Мостотрест» инсталляцию назвали вандализмом и пригрозили заявить на художника Loketski в полицию. Просуществовала работа всего несколько часов.