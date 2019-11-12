«Мостотрест» заявит в полицию на Loketski за Умку на канале Грибоедова

Гранитные плиты на набережной канала Грибоедова очистили от стикера с надписью и изображением медвежонка Умки. ГБУ «Мостотрест» намерен привлечь автора работы к ответственности.

Рисунок белого медведя появился у подмыва на набережной канала Грибоедова 12 ноября. Автором изображения стал известный в Петербурге стрит-арт художник Loketski.

Через несколько часов стикер был убран. В «Мостотресте» работу стрит-артиста расценили как вандализм. Организация намерена обратиться в правоохранительные органы и выяснить настоящее имя Loketski.

«Это объект культурного наследия. Любое нанесение надписи — акт вандализма. К сожалению, объекты культурного наследия страдают от таких бед. Такие части набережной постоянно разрисовываются и нам приходится их очищать. Это очень плохо, и мы постараемся привлечь к ответственности тех, кто занимается таким неприятным действом», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе «Мостотреста».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай в Петербурге разрисовали неизвестные вандалы.