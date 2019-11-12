Жертвой вандалов стал петербургский трамвай

Сегодня утром, 12 ноября, неизвестные разрисовали трамвай. Фотографии общественного транспорта в новом обличии опубликовали в соцсетях.

Жертвой граффити-тегов стал транспорт из парка «Горэлектротранса». На кадрах в группе «Подслушано ГЭТ и ТКК» видно, что изображенное не отличается эстетической ценностью.

В комментариях к записи в социальной сети «ВКонтакте» пользователи критично отнеслись к художествам, осудив поступок граффитистов. Они также задались вопросом, где в момент произошедшего находилась охрана парка.

«Вот так охраняют», — написал один из юзеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о третьем граффити со Шварценеггером. Петербургские художники не теряют надежды, что рисунок вновь не закрасят.