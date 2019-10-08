В Петербурге граффити с Шварцнеггером нарисовали в третий раз

Как такую провокацию расценят сотрудники Водоканала – остается только догадываться.

Об этом стало известно 8 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», делясь фотографиями, которые прислали петербуржцы. Новая работа появилась на будке Водоканала в Александровском саду. Это уже третье граффити, посвященное популярному американскому актеру – два предыдущих безжалостно закрасили из-за того, что их никто не согласовал с властями.

Автора творения это пока не останавливает. Вполне возможно, что Терминатора ждет печальная участь, а, возможно, Водоканал будет более благосклонен.

Напоминаем, что Николас Сафронов, комментируя инцидент, назвал людей, замазывающих граффити, вандалами. Он назвал первую работу красивой и не понимает, кому она мешает, если местные жители довольны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Ленэнерго» согласует граффити с портретом Мотороллы.