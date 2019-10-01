«Ленэнерго» согласует граффити с портретом Мотороллы

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Изображение Мотороллы и полицейского Магомеда Нурбагандова. Фото: https://vk.com/vechmet

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) прекратило административное дело в отношении «Ленэнерго».

На фасаде трансформаторной будки, принадлежащей «Ленэнерго», в 2016 году появился портрет погибшего лидера армии ДНР Арсена Павлова. На данный момент компания намерена узаконить изображение.

Ранее ГАТИ намеревалась привлечь «Ленэнерго» к административной ответственности за незаконное граффити и, соответственно, ненадлежащее состояние здания трансформаторной подстанции. Однако в компании решили согласовать настенное творчество с Комитетом по градостроительству и архитектуре, в связи с чем претензии ГАТИ были исчерпаны и дело прекращено.

Узаконить намереваются не только изображение Мотороллы, но и портреты погибшего В дагестане от рук террористов полицейского и убитого в ходе сражений за Пальмиру российского военнослужащего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что граффити на стене генконсульства Финляндии решили закрасить.

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«Ленэнерго» согласует граффити с портретом Мотороллы
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