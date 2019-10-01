Граффити на стене финского консульства в Петербурге решили закрасить

Граффити на стене финского консульства в Петербурге решили закрасить
Граффити с очередью. Фото: vk.com/olegmihalych

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге решило удалить граффити с изображением очереди, размещенное в створе ворот визового отдела.

«Что касается граффити в створе ворот, его решили удалить по обоюдному решению. С таким решением художник согласен», — заявила координатор консульского учреждения по работе СМИ Элина Саарилахти, сообщает ТАСС.

Граффити с изображением очереди появилось в начале августа после того, как стало известно о новых требованиях к пакету документов на оформление визы.

Напомним, к заявлению о подаче визы теперь придется добавлять описание маршрута или данные о месте проживания плюс подтверждение платежеспособности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Финляндии надеются, что новые требования к Шенгенской визе не отразятся на потоке туристов из России слишком серьезно. Новые требования вступят в силу только с осени, чтобы не трогать сезон отпусков.

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