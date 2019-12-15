Беглов подвел итоги минувшей недели «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 15 декабря.

Сперва Беглов рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в южных частях Петербурга. Он напомнил об утверждении проекта планировки автодороги «Нарва» от станции Лигово до Красного села, а также многоуровневого паркинга на улице Мариинской.

Градоначальник отметил о необходимости добавления электричек в систему общественного транспорта. РЖД предполагает подвести железную дорогу до аэропорта Пулково и разработать концепции развития Московского и Витебского вокзалов, а также транспортно-пересадочного узла «Удельная».

В Колпино открылось движение на продолжении Оборонной улицы и запустили автобус №328 над ж/д путями, дабы не терять время у переезда. В 2020 году начнут строить транспортную развязку на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

Губернатор также рассказал о ремонте детского сада №109 на 11-й Красноармейской, который введут в эксплуатацию в июне 2020 года. Строительство детсада на 150 мест идет по плану.

Кроме того, петербургские власти обеспечили жильем 17 ветеранов военных действий в Афганистане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов осмотрел цех обслуживания «Сапсанов» в Петро-Славянке.