Беглов подвел итоги минувшей недели «ВКонтакте»

Беглов подвел итоги минувшей недели &#171;ВКонтакте&#187;
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 15 декабря.

Сперва Беглов рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в южных частях Петербурга. Он напомнил об утверждении проекта планировки автодороги «Нарва» от станции Лигово до Красного села, а также многоуровневого паркинга на улице Мариинской.

Градоначальник отметил о необходимости добавления электричек в систему общественного транспорта. РЖД предполагает подвести железную дорогу до аэропорта Пулково и разработать концепции развития Московского и Витебского вокзалов, а также транспортно-пересадочного узла «Удельная».

В Колпино открылось движение на продолжении Оборонной улицы и запустили автобус №328 над ж/д путями, дабы не терять время у переезда. В 2020 году начнут строить транспортную развязку на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

Губернатор также рассказал о ремонте детского сада №109 на 11-й Красноармейской, который введут в эксплуатацию в июне 2020 года. Строительство детсада на 150 мест идет по плану.

Кроме того, петербургские власти обеспечили жильем 17 ветеранов военных действий в Афганистане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов осмотрел цех обслуживания «Сапсанов» в Петро-Славянке.

александр беглов итоги недели новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Красавица из Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Беглов подвел итоги минувшей недели «ВКонтакте»
Петербуржцы обнаружили усыпанное яблоками дерево на Петроградке
В Ленобласти из дома предпринимателя украли почти миллион рублей
Пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти
Сборная России играет с Финляндией на «Газпром Арене»
ГАЗель протаранила ограждение на Октябрьской набережной
Петербургская компания “РОББО” открыла филиал в Японии