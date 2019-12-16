В Мельбурне полицейские выстрелили в мужчину, угрожавшего им ножом

В Мельбурне полицейские выстрелили в мужчину, угрожавшего им ножом
Обстоятельства случившегося выясняют. Фото: pixabay

На западе Мельбурна полицейские задержали мужчину. Сотрудники полиции прибыли на место случившегося по сообщению о том, что он напал на женщину на юго-востоке Мельбурна. Во время ареста мужчина стал угрожать правоохранителям ножом.

Сотрудники полиции распылили перцовый баллончик, а после открыли огонь. Мужчина был тяжело ранен, его доставили в больницу. О данной ситуации рассказали в сообщении на официальном сайте пресс-службы полиции штата Виктория.

На данный момент занимаются расследованием случившегося, а также идет проверка по факту обоснованности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода. На Южном полукольце водитель сбил мужчину 50-лет и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители. Все произошло 15 ноября.
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