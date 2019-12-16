В Мельбурне полицейские выстрелили в мужчину, угрожавшего им ножом

На западе Мельбурна полицейские задержали мужчину. Сотрудники полиции прибыли на место случившегося по сообщению о том, что он напал на женщину на юго-востоке Мельбурна. Во время ареста мужчина стал угрожать правоохранителям ножом.

Сотрудники полиции распылили перцовый баллончик, а после открыли огонь. Мужчина был тяжело ранен, его доставили в больницу. О данной ситуации рассказали в сообщении на официальном сайте пресс-службы полиции штата Виктория.

На данный момент занимаются расследованием случившегося, а также идет проверка по факту обоснованности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции.