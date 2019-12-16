«Адамас» на Большевиков обчистили на 10 млн рублей

&#171;Адамас&#187; на Большевиков обчистили на 10 млн рублей
"Адамас" на проспекте Большевиков. Фото: Google.Maps

Злоумышленники пробрались в ювелирный магазин в Невском районе Петербурга через подвальное помещение, проломив перекрытие, и вынесли 10 млн рублей. Их разыскивает полиция.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло ночью в воскресенье, 15 декабря в доме №3 на проспекте Большевиков. Неизвестные попали в комнату для хранения ювелирных изделий «Адамаса» через подвал, проломив перекрытие магазина. Неизвестные спилили дверцы на сейфах и ушли, прихватив с собой ювелирные украшения на общую сумму в 10 млн рублей.

Установленная в магазине сигнализация по неизвестной причине не сработала. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Кинологи с собакой не смогли выйти на след злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч.

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