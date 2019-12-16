Четыре кабана погибли под колесами легковушки на Приморском шоссе

Четыре кабана погибли под колесами легковушки на Приморском шоссе
Кабаны. Фото: pixabay

Утром в понедельник на Приморском шоссе произошло дорожное происшествие, участниками которого стали два легковых автомобиля и четыре кабана, рассказывают очевидцы.

Все произошло примерно в девять утра в районе Лисьего Носа. Автомобиль «Форд», ехавший по Приморскому шоссе в сторону Петербурга, на большой скорости наехал на стадо кабанов, которые внезапно выбежали на дорогу.

«Я водитель фокуса, в общем-то 4 кабанские души на моей совести. Животных жаль, даже очень, железо — бог с ним. Ехали 90, прям перед машиной выскочила семья», рассказал водитель в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавив, что никто из людей не пострадал.

Тушу одного из кабанов, сбитых на трассе, рикошетом отбросило в машину марки «Хендэ», за рулем которого находилась женщина. Пострадал только бампер автомобиля.

Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

На месте работают экстренные службы. Движение в сторону Петербурга затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стадо кабанов не испугалось ленинградских рыбаков и вышло к ним.

авто дтп кабан лисий нос новости спб приморское шоссе
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электрички между Петербургом и Ивангородом будут курсировать ежедневно с 1 января
За выходные в Ленобласти от снега очистили 5 тысяч километров трасс
Псевдосотрудник «Почты России» провернул махинации с документами
У учебного заведения на Ударников нашли труп пенсионера
Стало известно, когда аэропорты Москвы и Петербурга будут загружены сильнее всего
Университеты и суды Петербурга «заминировали» анонимы
ПФР пообещал двойные пенсии для россиян в декабре
Прокуратура Петербурга встала на защиту бизнесменов-нарушителей