Университеты и суды Петербурга «заминировали» анонимы

В список "минеров" попали суды и вузы. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В список "минеров" попали суды и вузы. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Очередная волна эвакуаций началась в Петербурге утром 16 декабря. Причиной этого стали анонимные сообщения о минирование.

Письма получили Петродворцовый, Сестрорецкий и Куйбышевский районные суды. Людей вывели из зданий. Процесс эвакуации, как отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, доведен до совершенства.

«Суды Санкт-Петербурга продолжают вынужденно тренировать действия в условиях чрезвычайных ситуаций», — отметили в пресс-службе.

Анонимы также сообщают о минировании ряда учебных заведений. В список попали Санкт-Петербургский государственный университет, Балтийский государственный технический университет, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины и другие вузы.

Неизвестные терроризируют город сообщениями о минированиях с конца ноября. Все они оказались ложными. На наличие опасных предметов были проверены суды, университеты, школы, торговые центры, музеи, больницы, станции метро и вокзалы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об эвакуации почти 15 тыс. человек.