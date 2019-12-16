Спонтанно избивший и порезавший прохожих на Весельной отправится в колонию

Спонтанно избивший и порезавший прохожих на Весельной отправится в колонию
После кулаков злоумышленник перешел на нож. Фото: pixabay

В Петербурге Василеостровский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам заключения. Мужчину обвинили в нападении на прохожих.

Все произошло летом этого года на Весельной улице. Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям. Мужчина прогуливался вместе с приятелем, когда мимо них проходили другие мужчины. Заметив их, обвиняемый начал беспричинный конфликт. Словесная перепалка перешла на кулаки, инициатором которых был также зачинщик происходящего.

После мужчина повалил одного из прохожих на землю, ударил тупым предметом по голове и тот отключился. Придя в сознание, он увидел в руках злоумышленника нож. Преступник несколько раз ударил им пострадавшего, а затем переключился на второго.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, злоумышленник полностью признал свою вину. Ближайшие 7 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, которого отправили в ИК на 4 года за хищения имущества.

новости спб поножовщина суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станция метро «Приморская» обзавелась еще одной бригадой АСФ
Пьяный водитель, насмерть сбивший девочку на велосипеде, пойдет под суд в ...
Forbes внес россиянку в рейтинг самых заметных новых миллиардеров
Три коммерческих маршрута в Петербурге закрыли: действуют новые
Вассерман встал на сторону Якубовича после инцидента с ошибкой в слове на ...
Петербургские студенты готовятся к сессии на улице из-за «миниров»
В Петербурге начинается конкурс на реновацию оранжерей Таврического сада
Еще два региона России перенесли выходной на 31 декабря