Спонтанно избивший и порезавший прохожих на Весельной отправится в колонию

В Петербурге Василеостровский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам заключения. Мужчину обвинили в нападении на прохожих.

Все произошло летом этого года на Весельной улице. Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям. Мужчина прогуливался вместе с приятелем, когда мимо них проходили другие мужчины. Заметив их, обвиняемый начал беспричинный конфликт. Словесная перепалка перешла на кулаки, инициатором которых был также зачинщик происходящего.

После мужчина повалил одного из прохожих на землю, ударил тупым предметом по голове и тот отключился. Придя в сознание, он увидел в руках злоумышленника нож. Преступник несколько раз ударил им пострадавшего, а затем переключился на второго.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, злоумышленник полностью признал свою вину. Ближайшие 7 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, которого отправили в ИК на 4 года за хищения имущества.