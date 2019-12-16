Петербуржец проведет в колонии строгого режима более 4 лет за хищения имущества

В Северной столице прокуратура Красносельского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба, а также краже денег с банковского счета.

По данным следствия, мужчина, ранее судимый за совершение преступлений корыстной направленности, в июле настоящего года похитил из сумки, висевшей на плече потерпевшего, кошелек с 4 тыс. рублей и банковской картой. На этом он не остановился – обвиняемый также вытащил из кармана шорт потерпевшего мобильный телефон. Сумма ущерба составила порядка 15 тыс. рублей.

После злоумышленник путем «PayPass» оплачивал украденной картой товары для собственных нужд в различных магазинах города на общую сумму более 140 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе судебного заседания подсудимый полностью признаю свою вину. Теперь он проведет 4,2 года в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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