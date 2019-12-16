В аварии на Одоевского и КИМа выжили оба водителя: машины разбиты

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта КИМа и улицы Одоевского случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. В Audi врезался Mercedes. Все произошло 16 декабря.

Все случилось из-за того, что виновник аварии поехал на красный свет. После столкновения с иномаркой Mercedes врезался в угол дома. Водитель Audi получил серьезные травмы.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о завершении ремонтных дорог в Петербурге. Их продолжат в следующем году. В части капремонта работы выполнялись на 18 адресах. Объем финансирования составил 939,7 млн рублей. На 7-ми из объектов работы полностью завершены.