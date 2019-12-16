В Турции предложили признать геноцид американских индейцев

Великое нацсобрание Турции согласилось поддержать признание геноцида коренных американцев, если такое решение поставят на голосование, заявил независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

Как сообщает РИА Новости, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что в Турции могут принять резолюции о геноциде индейцев во времена колонизации Америки. Такие действия хотят предпринять в ответ на признание Соединенными Штатами геноцида армян в Османской империи в начале XX века.

Йылмаз надеется, что заявлению президента дадут ход, а в парламенте начнутся обсуждения такой резолюции. Он также осудил решение американского сената и заявил, что это может негативно сказаться на турецко-американских отношениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД Турции раскритиковал США за заявления о доходах от сирийской нефти.