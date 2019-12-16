В Турции предложили признать геноцид американских индейцев

В Турции предложили признать геноцид американских индейцев
Турция настроена решительно. Фото: Pixabay

Великое нацсобрание Турции согласилось поддержать признание геноцида коренных американцев, если такое решение поставят на голосование, заявил независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

Как сообщает РИА Новости, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что в Турции могут принять резолюции о геноциде индейцев во времена колонизации Америки. Такие действия хотят предпринять в ответ на признание Соединенными Штатами геноцида армян в Османской империи в начале XX века.

Йылмаз надеется, что заявлению президента дадут ход, а в парламенте начнутся обсуждения такой резолюции. Он также осудил решение американского сената и заявил, что это может негативно сказаться на турецко-американских отношениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД Турции раскритиковал США за заявления о доходах от сирийской нефти.

геноцид армян индейцы США турция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Адвокат Соколова заявил о неоднократных попытках историка покончить с собой
Матч СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» ограничит движение транспорта
Кассир Московского вокзала может провести 5 лет в тюрьме за кражу планшета
Экс-министра финансов Подмосковья получил 14 лет за хищение
На дорогах в Ленобласти появилась социальная реклама с призывом соблюдать ПДД
В Турции предложили признать геноцид американских индейцев
Гонки маршруток закончились ДТП на Типанова
Как правильно встретить новый 2020 год