МИД Турции раскритиковал США за заявления о доходах от сирийской нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют заявил, что ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Турции Мевлют заявил, что ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.

«Они признают и открыто говорят, что присутствуют там из-за нефтяных месторождений. Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Они приехали сюда, преодолев тысячи километров, и говорят: «Мы оценим нефтяные месторождения этой страны», — заявил Чавушоглу, сообщает газета Hurriyet.

Ранее в Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.

Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и будут пресекать попытки других сторон установить над ними контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сирийские демократические силы»начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Решение было принято после консультаций с Россией, сообщает агентство Firat со ссылкой на официальное заявление СДС. На их место придут сирийские пограничники.