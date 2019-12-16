Видеоканал Медиасиндиката М.тв рассказал, как выжить клоунам, работающим с детьми в хосписах

«Мойка78» представила новую площадку М.тв. Канал Медиасиндиката объединяет крупнейшие интернет-СМИ Северной столицы. Видеозаписи, попадающие на указанный канал, дублируются на всех сайтах Медиасиндиката, таким образом, опубликованные материалы может увидеть почти два миллиона петербуржцев.

Речь пойдет о проекте «ЛенЗдравКлоун». Это организация, которая помогает детям не отчаиваться и продолжать противостоять болезни. Активисты регулярно навещают детей в медцентрах, устраивая настоящую «больничную клоунаду» и отдавая все свои силы.

По словам учредителя и директора АНО «ЛенЗдравКлоун», сооснователя «больничной клоунады» в городе Дарьи Зарины, восстановить психологической состояние можно различными способами. Это может быть поход к психологу, посещение психологических групп, своевременное правильное питание, хобби и семейная поддержка.

По словам директора, дело, которым занимается организация – нелегкое. Она добавила, что важно следить за физическим здоровьем: высыпаться, есть вовремя и не что попало, а также пользоваться поддержкой профессионалов.

«Для каждого человека важно найти не только то, где он тратится, но и восполняет силы — семью, хобби, какие-то вещи именно для себя», — заверила Дарья Зарина.

Сооснователь «больничной клоунады» рассказала, что психологическое выгорание также может зависеть от времени года

«Еда и сон регулярно, а все остальное по состоянию», — отметила Зарина.

У волонтеров проблемы с выгоранием вполне очевидны. Если вы начинаете жить этими детьми — к этому все же нужно относиться как к рабочему процессу.

По мнению психолога Натальи Ивановой, восстановительные процедуры — это не только хобби и помощь специалистов, но и различные процедуры, связанные с тактильными ощущениями. Это может быть поход в баню, массаж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что волонтеры Северной столицы жалуются на отсутствие поддержки. К данной деятельности питают интерес студенты и более старшие жители.