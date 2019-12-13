Петербургские волонтеры жалуются на отсутствие поддержки от СМИ и Смольного

В городе обсудили проблему добровольчества, к которой питают интерес не только студенты, но и граждане старше 30 лет.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Волонтерство обсудил Экспертный клуб в лофт-пространстве «Голицын Холл», на встрече присутствовали представители 17 добровольческих организаций. Руководитель «Чистая Вуокса» отметил, что общество заблуждается, когда считает, что волонтерами являются только студенты. На самом деле среди них есть много людей старше 30 лет.

Другие волонтеры подчеркнули, что им хочется поддержки от СМИ и Смольного. Они считают, что помогает из государственных изданий и телеканалов только «Санкт-Петербург», но этого мало.

Также на встрече сошлись во мнении, что сами волонтеры тоже нуждаются в благодарности, иначе наступает выгорание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры спасли утку, которая вмерзла в лед Графского пруда.