Ученые рассказали о вреде одновременного курения обычных и электронных сигарет

Ученые рассказали о вреде одновременного курения обычных и электронных сигарет
Вместо полного отказа от обычных сигарет многие курильщики начинают чередовать их с электронными. Фото: Pixabay

Риск возникновения хронических заболеваний легких повышен в три раза у людей, курящих одновременно электронные и обычные сигареты.

Соответствующее исследование опубликовано в издании San Francisco Chronicle.

По мнению ученых, курение электронных сигарет увеличивает риск развития хронических легочных заболеваний, таких как астма, бронхит и эмфизема.

По словам автора исследования Стэнтона Глантца, вейпинг оказывает на дыхательную систему долгосрочное воздействие, которое сравнимо с последствиями курения обычных сигарет.

При этом в исследовании отмечается, что переход на электронные сигареты действительно позволяет снизить риск возникновения легочных заболеваний.

Однако вместо полного отказа от обычных сигарет многие курильщики начинают чередовать их с электронными, а это намного опаснее , чем курение какого-либо одного типа сигарет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что в США не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет. В докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что случаи смерти по причине заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в 15 американских штатах.

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