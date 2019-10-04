Курение электронных сигарет убило 18 человек в США

В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.

В докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что случаи смерти по причине заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в 15 американских штатах.

Также у 1080 жителей США выявлены болезни легких, связанные с курением вейпов, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что 70% заболевших являются мужчинами, при этом 80% из них младше 35 лет, а 16% из них — несовершеннолетние.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США врачи определили причину смерти вейперов.

Американские врачи из клиники штата Миннесота считают, что самый опасный компонент — масло с витамином Е. Оно вызывает серьезные заболевания легких, которые , в том числе, приводят к летальному исходу.