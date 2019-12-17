Спрос на крыс в преддверии Нового года вырос вдвое

В преддверии зимних праздников среди россиян увеличился спрос на крыс – символ Нового года. За ноябрь и декабрь цифра выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Специалисты сервиса «Авито» проанализировали число запросов по своей базе с 1 ноября по 10 декабря. Оказалось, что наиболее популярны грызуны в столицах России. Речь идет о 18 процентах от общего показателя по стране в Москве.

Согласно данным сервиса, сообщили «РИА Новости», в Петербурге спрос составил 15 процентов. Эксперты уточнили, что больше всего интерес к крысам в преддверии Нового года вырос в Краснодаре — в 7,3 раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россияне побили рекорд по получению посылок к Новому году.