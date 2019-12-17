Роструд рассказал о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

Роструд рассказал о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
2020 год после новогодних праздников начнется двухдневной рабочей неделей. Фото: pixabay

В предстоящем году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Такое заявление сделал руководитель Роструда Иван Шкловец.

По его словам, короткие рабочие недели ожидаются в связи с праздниками, а также переносом нерабочих дней по той же причине, которые выпадают на выходные. С сокращениями в графике россияне будут работать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Как сообщили «РИА Новости», Шкловец также отметил, что следующий год после новогодних праздников начнется двухдневной рабочей неделей.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

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