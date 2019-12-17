Роструд рассказал о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

В предстоящем году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Такое заявление сделал руководитель Роструда Иван Шкловец.
По его словам, короткие рабочие недели ожидаются в связи с праздниками, а также переносом нерабочих дней по той же причине, которые выпадают на выходные. С сокращениями в графике россияне будут работать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.
Как сообщили «РИА Новости», Шкловец также отметил, что следующий год после новогодних праздников начнется двухдневной рабочей неделей.
Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, каких правил следует придерживаться, если в квартире стоит новогодняя елка. Рекомендации дали аллергологи.