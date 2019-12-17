Аллергологи рассказали, как выживать в одной квартире с новогодней елкой

Помещение с новогодней елкой следует регулярно проветривать, а также не держать дерево длительное время после праздников, чтобы не спровоцировать аллергию.

По словам иммунолога-аллерголога Надежды Логиной, в теплом помещении искусственные елки способны выделять хлорсодержащие вещества. Она добавила, что эти компоненты могут раздражать слизистые органы дыхания, вызывать першение в горле, кашель, заложенность носа, а также зуд глаз.

Как сообщили «РИА Новости», специалист рассказала, что в случае многократного использования искусственных деревьев на них скапливается бытовая пыль, содержащая бытовых клещей, которые активно размножаются. Специалисты также подчеркнули, что аллергическая реакция может появиться и на естественные ели.

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