Новый «Полицейский с Рублевки» стал лидером российского проката

"Полицейский с Рублёвки. Новогодний Беспредел 2". Фото: кадр из трейлера

"Полицейский с Рублёвки. Новогодний Беспредел 2". Фото: кадр из трейлера

Лидером российского проката стала комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2».

За четыре дня отечественной комедии удалось собрать 372,3 млн рублей. Главные роли в картине сыграли Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич и Роман Попов.

На второй сточке рейтинга оказался фильм американской франшизы «Джуманджи», приключенческое кино «Джуманджи: Новый уровень» удалось собрать в российский уикенд 366,7 млн рублей.

Как сообщает портал kinobusiness.com, третье место занял мультфильм студии Disney «Холодное сердце 2», являющийся сиквелом мультхита 2013 года. За минувшие выходные мульт собрал 175,5 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лучших фильмах 2019 года. Список составил The Hollywood Reporter.