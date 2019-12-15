The Hollywood Reporter представил список лучших фильмов уходящего года

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Американский кинокритик Тодд Маккарти составил список из десяти лучших кинокартин за текущий год.

Работающий в издании The Hollywood Reporter кинокритик поставил на первое место своего топа фильм «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Маккарти отозвался об этом фильме как о «любовном письме» Тарантино прошлому Голливуда.

Следом идет «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли. Кинокритик отметил его актерскую игру. Третье место досталось экранизации повести Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», которую сняла режиссер Грета Гервиг.

Остальные места разделили «Ирландец», «Ford против Ferrari»,» Портрет девушки в огне», «Последний черный в Сан-Франциско», «Отверженные», «1917» и «Безнадежное дело Хаммаршельда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Левиафан» стал одним из лучших фильмов десятилетия.