«Левиафан» стал одним из лучших фильмов десятилетия

Драма «Левиафан» отечественного режиссера Андрея Звягинцева попала в список лучших кинокартин последнего десятилетия по версии издания The Hollywood Reporter.

Перечень фильмов составлял американский критик Тодд Маккартни, работающий в The Hollywood Reporter. Картина «Левиафан», выпущенная на экраны в 2014 году и претендовавшая на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», заняла шестую строчку в рейтинге.

По мнению Маккартни, «Левиафан» поражает «мастерством, силой и смелостью». Кроме того, среди десятки лучших фильмов последних десяти лет оказались картина «Выживут только любовники» Джима Джармуша, недавно вышедший «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» и другие.

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