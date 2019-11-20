Фонд Кино попросили проспонсировать фильм о Чикатило

Фонд Кино попросили проспонсировать фильм о Чикатило
Андрей Чикатило, по оперативным сведениям, убил 65 человек. Фото: Wikipedia

Кинокомпания «Хайп» планирует снять фильм о легендарном маньяке Андрее Чикатило. Детектив с вымышленными сюжетом будет носить название «Казнь».

На производство картины закладывается сто миллионов рублей. Как пишет ТАСС, создатели фильм планируют использовать амплуа Чикатило, однако история не будет иметь детального сходства с реальностью. Сюжет переосмыслит материалы по уголовному делу серийного убийцы и расскажет о многочисленных нюансах расследования.

Свое согласие на участие в съемках уже дали такие актеры как Александр Паль и Виктор Сухоруков. Об этом стало известно на очной защите проектов, рассчитывающих на финансовую поддержку от государственного Фонда кино.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мединский рассказал о сложностях продвижения российских кинокартин, с которыми сталкивается Фонд кино.

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Фонд Кино попросили проспонсировать фильм о Чикатило
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