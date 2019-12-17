В Петербурге мигранта подозревают в насилии над подростком

Мужчину подозревают в насилии в отношении 18-летней девочки. Фото: pixabay.com

Мужчину подозревают в насилии в отношении 18-летней девочки. Фото: pixabay.com

В полицию Красносельского района Петербурга обратился 31-летний рабочий. Мужчина сообщил, что пьяный знакомый совершил насилие в отношении его 16-летней падчерицы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 47-летний гражданин Кыргызстана пришел в гости в квартиру на улице Тамбасова. После совместного распития напитков все кроме него уснули. Со слов заявителя, воспользовавшись этим, гость совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Меньше чем через два часа рабочий обратился в полицию. Правоохранители прибыли на место. Подозреваемый был задержан в квартире на Тамбасова.

Установлено, что мужчина прибыл в Россию на заработки. Составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти арестовали 56-летнего мужчину. Его обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.