Обвиняемый в насилии над ребенком в деревне Кипень арестован

В Ломоносовском районе Ленобласти арестовали обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней в районе деревни Кипень.

Преступный инцидент произошел 11 декабря. По данным следствия, 13-летняя девочка шла вдоль дороги, когда на нее напал 56-летний мужчина. Злоумышленник оттащил ребенка в сторону лесополосы и изнасиловал, после он скрылся

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по области, по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста, возбуждено уголовное дело.

В результате следственных действий пострадавшая девочка опознала нападавшего.

Злоумышленника уже допросили, ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании 46-летнего мужчины в Гатчинском районе. Он подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.