Обвиняемый в насилии над ребенком в деревне Кипень арестован

В Ломоносовском районе Ленобласти арестовали обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней в районе деревни Кипень.
Преступный инцидент произошел 11 декабря. По данным следствия, 13-летняя девочка шла вдоль дороги, когда на нее напал 56-летний мужчина. Злоумышленник оттащил ребенка в сторону лесополосы и изнасиловал, после он скрылся
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по области, по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста, возбуждено уголовное дело.
В результате следственных действий пострадавшая девочка опознала нападавшего.
Злоумышленника уже допросили, ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании 46-летнего мужчины в Гатчинском районе. Он подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.