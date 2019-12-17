Владелец незаконного арсенала в Ленобласти подозревается в насилии над малолетней дочерью

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Фото: pixabay.com

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Фото: pixabay.com

В частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, где обнаружили склад оружия, проживает восемь детей. Хозяин коттеджа подозревается в насилии над своей 13-летней дочерью.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, причиной выезда стала поступившая информация о насильственных действиях в отношении ребенка. Оказалось, что задержанный, 46-летний житель деревни Химози, в течение семи лет, с 2012-го по декабрь 2019, подвергал насилию свою малолетнюю дочь. Сейчас девочке тринадцать лет.

Следствие устанавливает условия проживания детей в семье и обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы намерены просить суд заключить подозреваемого под стражу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в указанном доме в поселке Химози обнаружили склад оружия, предположительно, времен ВОВ.