Под Петербургом обнаружили незаконный склад оружия

Под Петербургом обнаружили незаконный склад оружия
Обстоятельства устанавливаются. Фото: Baltphoto

В частном доме в Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов обнаружили целый арсенал нелегального оружия.

Об этом стало известно в понедельник, 16 декабря. В трехэтажном коттедже в Гатчинском районе нашли внушительное количество единиц огнестрельного оружия, пишет РИА Новости. Возможно, найденный склад относится к временам Великой Отечественной войны.

Из дома, где хранилась опасная находка, вывели восемь маленьких детей. Однако обстоятельства случившегося неизвестны, правоохранительные органы Ленинградской области пока не давали официальных комментариев по поводу инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, похитившего сумку с огнестрельным оружием. Злоумышленник вытащил сумку с оружием из автомобиля, припаркованного на Ириновском проспекте.

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