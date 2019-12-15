Полиция задержала мужчину, укравшего сумку с оружием

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина. Его подозревают в краже сумки с оружием из автомобиля на Ириновском проспекте.
Владелец пропащей вещи сообщил о случившемся в полицию 15 декабря. Об этом рассказывают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ущерб составил 67 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи уже был задержан мужчина, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свалке у дома на Караваевской улице. Местные жители рассказали, что такой «погром» неизвестные утроили за ночь. В комментариях к записи пользователи предположили, что кто-то наводил в квартире порядок. Большинство жителей осудили тех, кто разбросал мусор.