Полиция задержала мужчину, укравшего сумку с оружием

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина. Его подозревают в краже сумки с оружием из автомобиля на Ириновском проспекте.

Владелец пропащей вещи сообщил о случившемся в полицию 15 декабря. Об этом рассказывают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ущерб составил 67 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи уже был задержан мужчина, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.