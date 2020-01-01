Ученые рассказали о пользе перца чили для продолжения жизни

Регулярное употребление острого красного перца может значительно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. К такому выводу пришли исследовали из Средиземноморского института неврологии Neuromed.

В соответствующем эксперименте приняли участие почти 23 тыс. человек. За состоянием участников эксперты наблюдали на протяжении восьми лет.

Как сообщает EurekAlert!, ученые установили, что люди, которые ели перец чили не менее 4 раз в неделю, на 40% реже умирали в связи с сердечным приступом и более чем на 50% — от заболеваний сосудов головного мозга, по сравнению с теми, кто этот продукт употреблял крайне редко или совсем отказался.

Исследователи также отметили, что теперь необходимы новые исследования, которые помогут определить механизм воздействия перца на организм.

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